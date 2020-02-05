Рецидивист из Бийска грабил студентов во время крещенских купаний

В крещенскую ночь бийским полицейским поступили сообщения о краже от двух человек. Истории потерпевших были очень похожи друг на друга.

Студенты пришли к коммунальному мосту, чтобы совершить обряд омовения,а личные вещи оставили в палатке. Вернувшись, молодые люди обнаружили пропажу своих курток, а вместе с ними денег, ключей и телефонов.

"В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Восточный" установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний бийчанин. Вещи изъяты и переданы хозяевам", — рассказали в МВД.

Подозреваемому грозит очередная судимость. Возбуждено уголовное дело.