Путин призвал наказывать аптеки за повышение цен из-за коронавируса

Владимир Путин во время заседания с правительством потребовал отнимать лицензии у аптек, повышающих цены из-за коронавируса, пишет RT.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в отдельной аптечной сети был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цену за одну маску с 1,5 рубля до 70-100 рублей.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и все. Чтобы неповадно было", – прокомментировал сложившуюся ситуацию президент России.