Администрация Алтайского района помогает жильцам дома, в котором рухнула крыша

Администрация Алтайского района помогает жильцам многоквартирного дома в селе Алтайском, где 24 января под тяжестью снега обвалилась часть крыши.

"В день инцидента местные власти организовали выезд специалистов на место и нашли строительную организацию, которая оперативно проведет ремонт кровли. Подготовлена смета, согласно которой восстановление крыши обойдется собственникам дома в 600-700 тысяч рублей, в зависимости от вида строительных материалов. Таким образом, в перерасчете на квартиру это составит 20-25 тысяч рублей", – рассказали в администрации.

Отмечается, что поскольку у дома нет УК, то плату придется разделить по жильцам. При этом органы соцзащиты готовы выплатить компенсацию малоимущим, инвалидам, пожилым гражданам, ветерану Великой Отечественной войны.

В данный момент дом продолжает отапливаться. Температура в квартирах соответствует нормам.