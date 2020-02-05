Иван Ургант разозлил Рогозина шуткой о космонавтах

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о приеме в космонавты, пишет СП.

"Ну, а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу… Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев", – написал он в социальной сети.

Ранее Ургант пошутил о том, что Россия "задрала планку" при отборе в космонавты.

"Если у человека есть мечта полететь в космос, почему легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дрелью дырки в обшивке, должно помешать исполнению мечты. Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики", – сказал он в эфире.