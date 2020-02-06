В Бийске срубили вековые деревья, чтобы построить многоэтажку

На площадке у зеленой зоны, где построят многоквартирный дом, незаконно спилили четыре дерева: три сосны и ель, сообщает "Бийский рабочий".

Тревогу забил городской эколог Сергей Белоконь, который на камеру запечатлел, как строители валят деревья на выделенной под застройку территории.

Городские власти на его жалобы ответили, что в действиях застройщика нет состава административного нарушение. Более того, в ответе на обращение указано, что истек срок давности, так как общественник не указал точную дату съемки.

В то же самое время в мэрии признали, что застройщик выплатил стоимость нанесенного рубкой деревьев ущерба. Его оценили в 82 тысячи рублей – размер восстановительной стоимости.

Из заключения следует, что возраст срубленных деревьев составлял от 80 до 100 лет, а диаметр их стволов достигал 40 см.

Примечательно, что ранее застройщик пытался получить разрешение на спил мешающих строительству деревьев, но ему это не удалось, так как на тот момент у него не было документов, подтверждающих строительство.

То есть в конце концов строителям все равно позволили бы спилить деревья, так как участок выделили под строительство пятиэтажки. Это беспокоит защитников природы, которые уверены, что между зеленой зоной и промзоной должен быть буфер, в том числе и с деревьями.