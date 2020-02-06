Как правильно носить медицинскую маску, чтобы не заразиться. Инфографика

На фоне истерии с эпидемией коронавируса и сезонным повышением заболеваемостью гриппом и ОРВИ люди активно скупают в аптеках медицинские маски. Врачи уверяют: для профилактики маски носить стоит, но только делать это нужно правильно. Когда маску нужно незамедлительно выбросить, как ее снимать, если трогать нельзя, и почему гулять в маске на улице – не круто и бесполезно? Чтобы вы не тратили время на поиск ответов на эти вопросы – посмотрите инфографику amic.ru.

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