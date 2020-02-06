"Денег вполне хватает". Петросян озвучил размер своей пенсии

Известный российский юморист Евгений Петросян рассказал о размере своей пенсии изданию Teleprogramma.pro. По словам 74-летнего артиста, у него обыкновенное пособие, немного превышающее 20 тысяч рублей.
"Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы", – уточнил культурный деятель.
Ранее СМИ рассказали о тайной свадьбе Евгения Петросяна с 30-летней Татьяной Брухуновой. Помолвочное кольцо на руке женщины заметили еще в ноябре. Информацию о заключении брака подтвердили и в окружении пары. Опровергать слухи Брухунова не стала, но грубо ответила всем недоброжелателям.
Комментарии
А кто у нас повесился в Лондоне. А, ну этот бизнесмен, который своими тухлыми яйцами хотел всю Аляску накормить, во времена Золотой лихорадки.
20 тысяч рублей ему хватает Всё продолжает тупо шутить.
Петросянит дедушка. Или на первую кнопку так просится.
Вот живёт обычный среднестатистический пенсионер и жизни радуется. И хватает ему на все, так что не все так уж безрадужно
Все заработанное при Степаненке на любовниц истратил?