Водоснабжение восстановили после коммунальной аварии в Барнауле

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 300 мм на улице Димитрова устранен, сообщили amic.ru в пресс-службе администрации Барнаула.

Работникам водоканала потребовался день, чтобы устранить повреждение. Сейчас водоснабжение всех домов восстановлено.

Напомним, из-за коммунальной аварии подтопило территорию трех домов в частном секторе на улице Димитрова: № 24, 26 и 28. Без воды оставались около 150 домов. Городские службы организовали подвоз воды местным жителям.

Ранее amic.ru писал, что на обновление водопровода Алтайскому краю выделят 1,5 млрд рублей по нацпроекту "Экология".