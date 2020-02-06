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Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов

, ИА "Амител"
Больше всего пьют там, где холодно
Фото: Pinterest.de

Фото: Pinterest.de

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) опубликовал список из пяти российских регионов, которые лидируют по объему потребления водки.

На первом месте — Сахалинская область. Там выпивают в год 12 литров водки на душу населения. На втором месте — Магаданская область (11,4 л). Далее идут Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л).

По мнению экспертов, в этих регионах, во-первых, традиционно предпочитают крепкий алкоголь — из-за сурового климата, во-вторых, высокие средние зарплаты дают возможность населению покупать легальное спиртное.

Рейтинг сформирован на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.02.2020 09:52
- гость -

В Алтайском крае водку не пьют. Просто денег нет. А вот самогон Ну а кто его считает?

6.02.2020 09:55
- гость -

В Сахалинской области средняя зарплата 88000 рублей. При такой зарплате можно и государеву водку пить.

6.02.2020 09:57
- гость -

Это потому что главные знатоки и бухатели такие как месный живут там где пальмы растут.... Поэтому мы не в первых числах

6.02.2020 09:58
- гость -

- Как часто Вы пьете?
- Когда 30, когда 31 день, а в феврале вообще разгрузочный месяц.

6.02.2020 10:01
- гость -

А жаль, жаль, хоть в чем-то бы могли быть первыми.

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