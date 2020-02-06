Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) опубликовал список из пяти российских регионов, которые лидируют по объему потребления водки.

На первом месте — Сахалинская область. Там выпивают в год 12 литров водки на душу населения. На втором месте — Магаданская область (11,4 л). Далее идут Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л).

По мнению экспертов, в этих регионах, во-первых, традиционно предпочитают крепкий алкоголь — из-за сурового климата, во-вторых, высокие средние зарплаты дают возможность населению покупать легальное спиртное.

Рейтинг сформирован на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.