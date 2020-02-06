Число жертв коронавируса увеличилось до 565 человек

Общее число смертей от нового коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в конце декабря прошлого года в Ухане, увеличилось до 565 человек, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на данные Государственного комитета по здравоохранению КНР.
Также стало известно, что количество заболеваний от коронавируса уже превысило 28 тысяч человек, а 911 пациентов успешно прошли лечение.
Напомним, на утро среды, 5 февраля, число жертв коронавируса составляло 490 человек, а заразившихся – 24 тысячи человек. По данным китайских медиков, вакцину от коронавируса 2019-nCoV разработают не раньше конца следующего года.
Комментарии
Все-таки мир изменится.
Несмотря на принимаемые меры и карантин за месяц количество больных выросло с 200 до 28000, в 140 раз.
Испанка №2?
Китайка.
И кстати, ожидается дефицит и рост цен на многие товары.
Из Китая тормознулись поставки почти всего и вся.
Сначала был свиной грипп, потом птичий, не испугались. Теперь придумали короновирус. Неа, не боятся. Чем бы ещё отвлечь от насущных,действительно важных проблем?