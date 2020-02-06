Число жертв коронавируса увеличилось до 565 человек

Общее число смертей от нового коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в конце декабря прошлого года в Ухане, увеличилось до 565 человек, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на данные Государственного комитета по здравоохранению КНР.

Также стало известно, что количество заболеваний от коронавируса уже превысило 28 тысяч человек, а 911 пациентов успешно прошли лечение.

Напомним, на утро среды, 5 февраля, число жертв коронавируса составляло 490 человек, а заразившихся – 24 тысячи человек. По данным китайских медиков, вакцину от коронавируса 2019-nCoV разработают не раньше конца следующего года.