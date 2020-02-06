В украинском учебнике по географии нашли карту Скайрима

Еще один украинский учебник стал поводом для шуточных обсуждений – на этот раз там нашли карту Скайрима.

Карту мира из знаменитой игры The Elder Scrolls V: Skyrim нашли в учебнике по географии за 6 класс на 37-й странице. Авторы пособия отметили, что добавили карту специально, чтобы сильнее вовлечь детей в процесс обучения.

Учебник был издан за счет государственных средств в 2014 году, а его тираж составил 101 648 экземпляров. Авторами стали Валерий Пестушко и Ганна Уварова.

Также известно, что учебник прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины и одобрен Министерством образования страны.

Ранее amic.ru писал, что в украинском учебнике по истории нашли грустного Киану Ривза, обедающего на стройке Рокфеллерского центра.