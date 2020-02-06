Четверг, 6 Февраль, 11:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,17
€ 69,74
Обь
0см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

В команде "АлтайБаскет" за месяц сменился уже третий руководитель клуба

, ИА "Амител"
Дмитрий Гладких возглавлял клуб всего две недели

Руководство клубом "АлтайБаскет" возложено на Виталия Мантлера. Бывший журналист Дмитрий Гладких, который возглавил коллектив в конце января, останется работать исполнительным директором. Об этом на еженедельной планерке с подведомственными учреждениями объявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

Планируется, что в дальнейшем будет образовано автономное некоммерческое общество, учредителем которого готово выступить Министерство спорта Алтайского края.

Таким образом, в баскетбольном клубе за месяц сменилось три руководителя. В январе из-за разногласий с министром спорта команду покинул Павел Тулин. Бизнесмен разорвал все отношения с баскетболом, покинув одновременно кресло руководителя федерации баскетбола Алтайского края. При этом Мантлер – человек Павла Тулина.

Ему 43 года. У него высшее медицинское образование, на любительском уровне играл в баскетбол за сборную АГМУ и в составе многократного чемпиона края команды "Реванш", которую сам организовал и до сих пор тренирует. Когда "АлтайБаскетом" руководил Павел Тулин, с декабря 2017 года и до окончания спортивного сезона 2018/2019 был спортивным директором баскетбольного клуба. В мае 2019 года уволился из "АлтайБаскета" по собственному желанию. Последние должность и место работы – руководитель территориального управления Центра организации дорожного движения города Москвы.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
11:27
"Фонтан крови, а рядом мужик с ножом": как студент АлтГМУ сумел спасти женщине жизнь 0
11:13
Повара из Славгорода осудили на пять лет за изнасилование школьницы 1
11:05
Закрыть "пивнушки" и сделать платные парковки. Что обещают кандидаты в мэры Барнаула 6
10:53
Число жертв коронавируса увеличилось до 565 человек 1
10:44
В команде "АлтайБаскет" за месяц сменился уже третий руководитель клуба 0
10:31
В Барнауле 24 человека эвакуировали при пожаре в многоэтажке 0
10:21
Зима вернется в Алтайский край на следующей неделе 0
10:06
"Золотой лев" и Канны: пять призов российского режиссера Андрея Звягинцева 3
09:50
Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов 12
09:38
Водоснабжение восстановили после коммунальной аварии в Барнауле 0
09:21
Самая красивая женщина в мире соблазняет подписчиков 5
09:14
"Денег вполне хватает". Петросян озвучил размер своей пенсии 5
09:00
Бизнес на спортивном поле: зимняя спартакиада предпринимателей пройдет на Алтае 2
08:50
В Бийске срубили вековые деревья, чтобы построить многоэтажку 4
08:20
Умер легендарный актер Кирк Дуглас 2
08:00
Как получить страховую выплату в полном размере и за минимальный срок 0
07:42
Алексея Черепанова вспомнят в Барнауле 0
07:20
Без маски – штраф. Россияне в Китае о жизни в условиях коронавируса 6
07:10
"А мне батя говорил: иди работать на завод". Почему молодежь выбирает производство 23
07:02
Безопасная "микроволновка". В краевом онкоцентре применяют новые способы лечения рака 1
06:42
Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие 4
06:32
Квадратные носы. В моду вернулась обувь из 90-х 8
06:14
Звезда сериала "Великолепный век" получил серьезный тюремный срок за ряд преступлений 1
06:03
Очень и очень ветрено. О погоде в Алтайском крае 6 февраля 0
05:31
Почему 6 февраля желательно не ужинать первым и не рассказывать сны 0
23:53
Иван Ургант разозлил Рогозина шуткой о космонавтах 5
23:18
Администрация Алтайского района помогает жильцам дома, в котором рухнула крыша 1
22:46
Путин призвал наказывать аптеки за повышение цен из-за коронавируса 9
22:19
Звезда Comedy Woman и "Реальных пацанов" опубликовала видео, снятое в Барнауле 2
21:59
Заболевший коронавирусом китаец рассказал о лечении в российской больнице 2
21:12
В России снова подорожают автомобили 2
20:42
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе со скотом 2
20:10
Рецидивист из Бийска грабил студентов во время крещенских купаний 1
19:48
Стало известно, кто может представить Россию на Евровидении-2020 4
19:18
Хатико. Собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине трассы в Алтайском крае 9
18:47
МЧС предупреждает: сильный порывистый ветер ожидается в Алтайском крае 0
18:20
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене. Фабула дела не раскрывается 4
17:46
Барнаульские справедливороссы продолжают борьбу за возвращение прямых выборов мэра 3
17:35
Алтайский край – лидер по производству сливочного масла в стране 7
17:28
Кому болезнь, кому мать родная. ФАС проверит рост цен на медицинские маски на Алтае 2
17:14
Риска нет: Барнаул официально решили не лишать этапа Кубка мира по гребле 1
16:51
Депутаты уточнят, что такое оскорбление 0
16:39
В "Победе" объяснили отказ посадить ветерана на выбранное им место 14
16:30
Алтайские полицейские спасли пенсионерку, которая почти шесть часов провела в снегу 1
16:25
"Поплывшие" фигуры. Из-за теплой погоды на Мало-Тобольской разбирают снежный городок 0
16:14
Материалы amic.ru вошли в шорт-лист трех номинаций конкурса "Вместе медиа. Сибирь" 0
16:03
Более 500 педагогов пожелали переехать в села Алтайского края 6
15:46
"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах к 2022 году 3
15:31
Более 150 домов остались без воды в Барнауле 5
15:18
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с кредитами 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.