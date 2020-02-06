В Барнауле 24 человека эвакуировали при пожаре в многоэтажке

Сотрудники ГУ МЧС России потушили пожар в квартире девятиэтажного дома в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о возгорании на втором этаже здания на Павловском тракте поступила в оперативные службы поздним вечером 5 февраля. Прибывшие спасатели приняли решение об эвакуации людей из здания в связи с задымлением и угрозой распространения огня.
В результате пожарные вывели из опасной зоны 24 человека. В числе эвакуированных трое детей. В ликвидации пожара и спасении людей задействовали 41 человека личного состава.
Хозяин пострадавшей от огня квартиры надышался дымом. Его госпитализировали на скорой медицинской помощи в отделение токсикологии.
"Сложность в тушении заключалась в проезде к месту пожара, а именно блокирование личными автомобилями придомовой территории, – уточнил руководитель тушения пожара Александр Чернов. Также было очень плотное задымление в квартире".
Пламенем повреждены вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Комментарии
Почему в подобных новостях не пишут АДРЕС??? Это что - тайна?? Может там родственники или знакомые!
Разрешить таранить спецтехнике этот " личный транспорт" в подобных ситуациях и проблема решится сама собой .
когда недавно на северовлпсихинской сгорела у дома вся крыша, сколько времени было потеряно пока авто у подъездов убирали, и этот случай ничему не научил, двор снова заставлен, что ещё должно произойти, чтобы наконец владельцев заставили искать места для СВОЕГО транспорта
нада разрешить таранить мешающие проезду спецтехники в придомовой територии машины, их там быть не должно. Приехал - выгрузил/загрузмл, посадил/высадил и вали оттэда нечего там стоять, нашли блин себе парковку некоторые на халяву да прям у хаты. Хотите машину прям у входа - валите в часный сектор!
В частном секторе снег надо убирать, а это лениво
В Японии прежде чем купить машину, будущий автовладелец должен показать место, где она будет стоять. Почему бы нашим слугам народа не сделать так же? А потому что пару недель назад возле центра крови жип с номером 555 без знака "инвалид" встал на парковку для инвалидов. Рядом стоял экипаж ДПС. Когда я у них спросил, разве так можно, они ответили: "да, ему можно!" Как то так...
6.02.2020 12:47
гость
Это крайние меры, на такое никто не пойдет. А вот ввести штраф, да немаленький, за создание помех проезду спецтехники по придомовой территории - это то, что нужно. Хотя, люди должны и так понимать, что из-за поставленных как попало машин, могут не только их соседи пострадать, но и они сами. Огонь не выбирает.
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