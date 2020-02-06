В Барнауле 24 человека эвакуировали при пожаре в многоэтажке

Сотрудники ГУ МЧС России потушили пожар в квартире девятиэтажного дома в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о возгорании на втором этаже здания на Павловском тракте поступила в оперативные службы поздним вечером 5 февраля. Прибывшие спасатели приняли решение об эвакуации людей из здания в связи с задымлением и угрозой распространения огня.

В результате пожарные вывели из опасной зоны 24 человека. В числе эвакуированных трое детей. В ликвидации пожара и спасении людей задействовали 41 человека личного состава.

Хозяин пострадавшей от огня квартиры надышался дымом. Его госпитализировали на скорой медицинской помощи в отделение токсикологии.

"Сложность в тушении заключалась в проезде к месту пожара, а именно блокирование личными автомобилями придомовой территории, – уточнил руководитель тушения пожара Александр Чернов. Также было очень плотное задымление в квартире".

Пламенем повреждены вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.