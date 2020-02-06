Данные 1,2 млн взявших микрозаймы россиян выставили на продажу

Персональные данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу в интернете.

По данным РБК, в Сеть могли попасть сведения о клиентах МФО "Быстроденьги", "еКапуста", "Лайм", "Микроклад" и "Займер". В открытом доступе находится 800 записей.

В них содержатся полные имена, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты и паспортные данные. Речь идет о россиянах, обращавшихся за микрозаймами в период, предположительно, с 2017-го по конец 2019 года.

Отмечается, что база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не утечку из конкретной организации.

Так, в "Быстроденьгах" изучили 100 записей из пробника и заявили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем пунктам. Представитель компании "Займер" заявил, что утечки данных клиентов не происходило.