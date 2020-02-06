Вспышку бешенства зафиксировали на Алтае

Случаи заражения бешенством у животных зафиксировали в селе Прыганка Крутихинского района. Как сообщают "Каменские известия", сейчас в селе проходит вакцинация крупного рогатого скота и домашних животных, чтобы не допустить распространения болезни.

Большой интерес у ветеринаров вызвал и недавний случай в Камне-на-Оби, когда лисенок, спасаясь от бродячих собак, укрылся в одном из подворий. По словам начальника КГБУ "Управление ветеринарии по Каменскому и Крутихинскому районам" Александра Моисеенко, в здоровом состоянии дикий зверь никогда не подойдет близко к месту, где живут люди.

"Больные же бешенством животные, напротив, ведут себя неестественно и заходят в села и города. Последствия таких визитов могут быть самыми страшными. Особенно если в населенных пунктах много бродячих животных, как в Камне-на-Оби. Ситуация может обернуться настоящей катастрофой", – подчеркнул Моисеенко.

Однако, по словам ветеринара, если судить по видеозаписи, бешенства у этого лисенка нет.