Установлены виновники массовой гибели пчел в Алтайском крае

Россельхознадзор по Алтайскому краю привлечет к ответственности 17 фермеров, которых признали виновниками массовой гибели пчел в регионе, сообщают "Вести Алтай". Аграриям собираются вынести предупреждения.

Специалисты пришли к выводу, что насекомые погибли из-за неверной химической обработки рапсовых полей от сорняков и вредителей. Фермеры использовали разрешенные к применению пестициды, но не рассчитали угрозы, которую они несут для пчел.

"Предприниматели не учли то, что надо было сначала выяснить, действительно ли необходима такая обработка, – пояснил глава регионального управления Россельхознадзора Андрей Миронов. – Потому что, по большому счету, обрабатывали как попало, предприятия пытались бороться и с сорняками, и с вредителями. Пробовали разные пестициды, в результате имеем то, что имеем".

По словам Миронова, на первый раз фермеры, скорее всего, отделаются предупреждениями. Кроме того, в связи с возникшей ситуацией Россельхознадзору могут вернуть полномочия по контролю за хранением и применением пестицидов. Ведомство не контролирует эту сферу уже почти 10 лет – с 2011 года.

Напомним, случаи массовой гибели пчел зафиксировали в Алтайском крае, Татарстане, Мордовии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской и других областях.

Ущерб от этого оценили в триллион рублей, заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. По его словам, эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы.