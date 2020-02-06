Пробыл на свободе всего три недели. На Алтае осудили очередного мошенника

Подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении работников железнодорожного транспорта осудили на Алтае. Мужчину задержали сотрудники краевого линейного управления МВД России на новосибирском вокзале.

Преступником оказался 32-летний житель Читы, который ранее отбывал наказание в колонии за серию из 20 аналогичных преступлений. Сообщается, что мошенник пробыл на свободе всего 23 дня.

Как рассказывают в ведомстве, мужчина звонил сотрудникам железнодорожных станций Алтайского края, Новосибирской области и Забайкалья, представляясь именем знакомого или коллеги, и просил помощи для выхода из трудной ситуации.

Так, у бийской работницы железнодорожной станции мошеннику удалось выманить 10 тысяч рублей. На просьбу о "помощи" отреагировали и в Барнауле – аферист обманом выудил еще 17 тысяч рублей.

Когда женщины поняли, что стали жертвами мошенника, они обратились в транспортную полицию. Сотрудникам МВД удалось установить личность подозреваемого, а вскоре взять его под стражу.

На основе собранных доказательств суд признал преступника виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшим причиненный ущерб.