Машина на скорости въехала в толпу пешеходов в Новосибирске. Видео

Иномарка протаранила цепочку людей, переходящих дорогу в Новосибирске на Красном проспекте. Видеозапись инцидента опубликовали в группе Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как автомобиль не снижает скорость перед пешеходным переходом, по которому на разрешающий сигнал светофора движутся горожане.

Сначала машина сбивает дорожный знак, а затем наезжает на пешеходов, которые не успели разбежаться.

В пресс-службе городской ГИБДД уточнили, что в ДТП пострадали два человека. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.