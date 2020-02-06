В российском регионе стоимость медицинских масок завысили на 650%

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) нашли регион с наибольшим завышением цен на медицинские маски. Как рассказал телеканалу "Россия 24" замглавы ведомства Андрей Цариковский, в Дагестане цены на это средство защиты превысили среднюю стоимость на 650%.

По словам Цариковского, аптеки, завысившие цены, оштрафуют в соответствии с антимонопольным законодательством.

"Такое ценообразование во время чрезвычайных ситуаций – это экономическое мародерство", – подчеркнул замглавы ФАС.

Как уже сообщал amic.ru, алтайским антимонопольщикам жалоб на стоимость масок в регионе пока не поступало. Тем не менее краевое управление службы проводит еженедельный мониторинг и следит за ценами.

Президент Владимир Путин призвал наказывать аптеки, которые повышают ценники из-за коронавируса. По словам главы государства, у таких организаций надо отбирать лицензии.