Самолеты из Москвы прибыли в Барнаул с опозданием в несколько часов

Три рейса из Домодедово прибыли в Барнаул со значительным опозданием, следует из электронного табло аэропорта краевой столицы.

Они приземлились почти синхронно, с 10:55 до 11:00, хотя по расписанию должны были приземлиться с 6:20 по 6:55. Речь идет о рейсах U6-651, S7-2601 и EK-7955.

В производственно-диспетчерской службе аэропорта пояснили, что задержка связана со сложными метеорологическими условиями. В частности, утром над городом сгустился туман.

Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило население о сильном ветре, который обрушится на регион 6 февраля. При порывах его скорость может достигать 20 метров в секунду.