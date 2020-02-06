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Наш человек. Единороссы официально поддержали Франка как кандидата в мэры Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Фракция "Единая Россия" в гордуме будет голосовать за Вячеслава Франка

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

"Единая Россия" поддержала выдвижение на пост мэра исполняющего обязанности главы Барнаула Вячеслава Франка. Такое решение только что приняли на конференции барнаульского отделения партии, передает с места событий корреспондент портала amic.ru.

За Вячеслава Франка единогласно проголосовали все участники конференции, а их было 257. Это поддержка должна обеспечить ему победу в конкурсе за пост главы города.

Напомним, несколькими часами ранее конкурсная комиссия допустила до голосования всех девятерых кандидатов. А это Вячеслав Франк, Алексей Шипунов, Сергей Шумов, Алексей Скосырский, Елена Хрусталёва, Андрей Крылов, Артем Зеров, Владимир Барсуков, Василий Часовских. Поддержать именно Франка предложил глава краевого отделения партии Александр Романенко.

Эти девять человек предстанут перед депутатами Барнаульской гордумы в следующую пятницу, 14 февраля, со своими программами развития города. И именно 40 депутатам предстоит выбрать победителя. У ЕР в БГД 31 депутат и для них решение конференции — обязательно. Так что, можно предполагать, что имя нового градоначальника уже известно — это Вячеслав Генрихович Франк. Впрочем, уже с самого начала было очевидно, что партия (в которой он состоит с 2002 года) поддержит именно Франка.

"Прошлый год для меня имел особое значение — я принял важное решение участвовать в конкурсе. Я готов опираться на опытное экспертное сообщество депутатов, готов брать их за основу (...). Мы обязаны создавать площадки для общения с гражданами, делая нашу работу открытой", — сказал Франк.

В его поддержку выступило несколько депутатов БГД. Председатель думы Галина Буевич отметила, что он имеет опыт, знания, желание работать во благо города.

В поддержку Франка выступил и глава комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов. Он напомнил, что бюджет города очень скромный, а потому перед главой города стоит непростая задача по улучшению жизни. 

"Во власть должны адекватные люди и грамотные люди, имеющие опыт работы, которые не станут обманывать барнаульцев и смогут вести нормальную политику (...). Франк профессионал и опытный хозяйственник. Он умеет слушать и воспринимать критику, не стесняется признавать слабые стороны исполнительной власти, оперативно погружается в любую тематику, вырабатывает взвешенные решения. Именно он способен грамотно управлять городом", — сказал Солодилов.

А глава фракции ЕР в БГД Вячеслав Перерядов добавил, что депутаты уже работали с Франком конструктивно и эффективно. Впереди выборы, и совместная и слаженная работа будет тоже очень нужна.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.02.2020 18:09
- гость -

А были сомнения?

6.02.2020 18:09
- гость -

Позорище.

6.02.2020 18:11
Пионер

Невольно вспоминается байка:
Выходит Моисеев на День тогда еще милиции на сцену и говорит: "С праздником, мужики. На самом деле, я такой же как вы"

Админу добра)))

6.02.2020 18:17
- гость -

6.02.2020 18:09
- гость -
Были надежды.

6.02.2020 18:17
Гость

Позорище - это все остальные кандидаты

6.02.2020 18:19
Про моисеева

Один из кандидатов _Шипунов-как раз такой, как Моисеев по ходу

6.02.2020 18:34
гость

продажная власть

6.02.2020 18:34
гость

продажная власть

6.02.2020 18:34
гость

продажная власть

6.02.2020 18:34
Дядька

Программу не покажу, слово не скажу....... Всё равно выберете...

6.02.2020 18:42
- гость -

Хроник молодец.

6.02.2020 18:56
Дядька

6.02.2020 18:17
Гость
Позорище - это все остальные кандидаты
_____________________________________
Да хоть кто, лишь бы не едорасы.

6.02.2020 18:56
777

мером города будет ЕДРИЛО франк, при путинской "вертикали" по другому не будет

6.02.2020 19:02
- гость -

мером будет ЕДРИЛО франк, по другому не будет, путинская "вертикаль власти"

6.02.2020 19:09
Гость

Да, хоть кто, лишь бы не единоросс. Хоть кто, лишь бы не коммунист, хоть кто, лишь бы не эссер и так далее

6.02.2020 19:09
Гость

Ну вот почему Пруссакова не пошла?????????

6.02.2020 19:10
111

Коммуниста нада было назначать! Весело бы начали жить!

6.02.2020 19:12
- гость -

6.02.2020 19:09
Гость, а далее хоть кто,лишь бы никто?Перебор,не?

6.02.2020 19:20
- гость -

Где участки для многодетных? Ку ку?

6.02.2020 19:25
- гость -

Это ЕР так дверью хлопает, уходя в небытие.
Наш долг - плюнуть им в горбатую спину.

6.02.2020 19:50
Гость

Коммунисты уходя плюют нам в спину. Напомнить, как это было?

6.02.2020 19:53
- гость -

6.02.2020 19:50
Гость,меченый или беспалый что ли коммунисты?Это оборотни обыкновенные-две штуки.Иуды.

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