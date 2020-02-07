Красиво, дорого и неудобно: нужно ли переносить городскую елку с площади Сахарова?

Барнаульские автолюбители недавно вздохнули с облегчением: после новогодних праздников движение по площади Сахарова наконец-то открыли. Но через 10 месяцев проблема вернется. Предлагаем порассуждать на тему главной елки города заранее: а вдруг найдем решение, которое устроит всех. Вопрос, куда поставить елку, накануне торжества задают себе многие. И согласитесь, что место мы чаще выбираем где-то в углу: чтобы и глаз радовала, и проходу не мешала. А теперь представьте, что елочку вам пришлось поставить прямо посреди коридора. Глаз-то она, конечно, радует, но вот на кухню вы протискиваетесь с трудом. Примерно такая же история и с главной барнаульской елкой, из-за которой на полтора месяца жизнь водителей заметно усложняется. И, как оказалось, недовольны выбором места для елки не только автолюбители.

Время вышло, с вас 9 миллионов

О размещении главной елки в Барнауле на площади Сахарова спорят уже не первый год. В первую очередь, конечно, недовольны автомобилисты: перекрытие движения уже традиционно вызывает в центре транспортный коллапс. Видимо, красоты ледяных фигур и высокой нарядной елочки недостаточно, чтобы водители ради этого согласились полтора месяца мучиться из-за пробок.

Снежный городок получился красивым, спору нет, а елка вообще вошла в топ-5 самых высоких новогодних красавиц России. Только вот насладиться этим смогли далеко не все: елка простояла всего две недели.

"Мы даже не успели сходить на главную елку. Ребенок все каникулы проболел. Пока выздоровели, ее уже убрали. Какой смысл тогда ее было ставить? Столько миллионов вбухали, чтобы через две недели снести. Ну и делали бы тогда елку в другом месте, где она никому мешать не будет", – возмутилась пассажирка 53-го автобуса.

"Да мы года три уже туда не ходим. Дети просятся, но когда? На каникулах ездили в деревню. Пока приехали, туда-сюда, ее уже разобрали", – согласилась ее соседка.

То, что елка простояла так мало, логично: дорогу приходится перекрывать на целых полтора месяца. Возникает вопрос: а не правильнее было бы найти другое место, чтобы снежный городок стоял дольше и им смогли полюбоваться больше людей? Тем более что такие места в городе есть, объяснил директор медиагруппы "FM-Продакшн" Максим Соклаков.

"Конечно, массовые мероприятия и развлечения – это важно для города. Но для этого должны быть специально организованные места. Площадь Сахарова таким местом вообще не является. К нему привыкли, да, но организация елки там создает массу неудобств. Никому не нравится постоянно "запинаться" об этот перекрытый клочок на Социалистическом. Тем более что у города есть шикарные места для проведения праздников. Например, Мало-Тобольская. Рядом Нагорный парк и набережная: можно организовать целый комплекс развлечений. Совсем рядом парк "Центральный" – тоже шикарное место, на которое потратили немало денег", – рассказал Соклаков.

Он также подчеркнул, что можно вообще обойтись без главной елки: по одному снежному городку построить в каждом районе. Тем более что площадки в городе для этого есть. А концентрироваться только на площади Сахарова, по его мнению, "неразумно".

Кстати, на строительство снежного городка на площади Сахарова в декабре 2019 года из бюджета Барнаула потратили 8,7 млн рублей. Строить его начали 1 декабря, открыли 28 декабря, а 14 января 2020 года уже приступили к разбору. Получается, что две недели красоты и развлечений обошлись властям в почти 9 млн рублей и целый месяц работы. То есть один день ледяных фигур и красивой елки обошелся бюджету в 512 тысяч рублей. Уж точно, удовольствие не из дешевых.

А как у других?

Рассуждая о какой-то локальной проблеме, всегда велик соблазн посмотреть на других: а как там ее решают? Оказалось, что почти нигде такой проблемы нет: вы удивитесь, но мало кому идея перекрывать автомобильную дорогу ради елки кажется удачной.

Далеко ходить не будем: в соседнем Новосибирске елку раньше ставили на площади Ленина, что требовало ограничения движения. Но в этом году ее вместе с ледяным городком перенесли в Театральный сквер. Оказалось, что при желании власти могут найти в центре города место, чтобы и елочку поставить, и транспортную обстановку не усложнять.

В Екатеринбурге, который так любят наши местные урбанисты, главная елка тоже находится в центре, на Площади 1905 года. Но там достаточно места, чтобы не перекрывать никакие дороги. Официально снежный городок там работал до 26 января, но демонтировать его не спешат.

В Красноярске же, где располагается самая высокая елка в России, снежный городок строят в Татышев-парке, который расположен вообще на отдельном острове. Действительно, зачем загружать центр, если есть место, которое идеально подходит для массовых мероприятий?

Куда поставить елочку?

Над вопросом, где ставить главную елку на Новый год в Барнауле, задумывается каждый глава города. Но все они в итоге останавливаются на площади Сахарова. Оно и понятно: народ к этой площадке привык. Хотя попытки перенести елку в другое место были.

Вариант 1. Площадь Свободы

Например, снежный городок как-то строили на площади Свободы. Но жители таким решением остались недовольны: далеко, неудобно, плохие подъезды и парковки. Да и далеко до Дворца спорта и театра драмы, где для детей устраивают представления. Даже в опросе, который мы проводили в декабре, вариант "Площадь Сахарова" находится в лидерах: люди привыкли к этому месту. Настолько, что даже не замечают: здесь ситуация с парковками ничуть не лучше, а даже хуже, чем на площади Свободы. Поставить машину в новогодние праздники было практически невозможно.

Вариант 2. Площадь Сахарова

Общественники уверены, что елку можно оставить и на площади Сахарова, но подойти к этому нужно с умом. Например, можно разработать такую концепцию размещения снежного городка, чтобы проспект перекрывать не пришлось, рассказал автор telegram-канала "Барнаульский нытик" Игорь Янцен.

"На площади Сахарова много бесполезного асфальта, при этом со стороны Дворца спорта ходить пешеходам, по сути, негде. Если сделать грамотно, то и не надо будет перекрывать проезд полностью на долгое время, саму елку можно и к театру перенести", – еще в декабре 2019 года высказывался Янцен.

Вариант 3. Никакой главной елки

Такой вариант тоже рассматривается. В конце концов, даже практика этого года показала: многие идут не на главную елку, а в тот же зимний городок на Мало-Тобольской. Идея в том, чтобы в каждом районе поставить свою елку. Такая практика есть во многих городах. В конце концов, не у всех жителей индустриального района есть возможность приехать на праздники в центр. И насладиться красотой смогло бы больше людей.

Кстати, такой вариант вполне реализуем в формате государственно-частного партнерства, уверен президент НП “Сапфир” Роман Романов.

“Вопрос даже не в том, где поставить городскую елку. И не в перекрытом движении. Должна быть возможность обеспечить качественную инфраструктуру, которая отвечает требованиям комфортной городской среды. Площадка должна вмещать от 30 до 50 тыс человек, иметь сцену и достаточную электрическую мощность. Но елку на Сахарова в этом году посетили около 100 тыс человек. Конечно, чтобы перераспределить этот поток, можно говорить об открытии районных елок. Главное — учесть интересы всех сторон: города, пешеходов, автомобилистов и общественных деятелей”, — убежден Романов.

Он добавил, что главное в этом случае — соблюсти единую праздничную концепцию для всех районных елок.

Вариант 4. Мало-Тобольская

Есть в Барнауле и тот самый "угол", где елка бы никому не мешала, а жители смогли бы любоваться снежным городком до самой весны. Это улица Мало-Тобольская. Даже в опросе amic.ru она стала одним из самых популярных вариантов. В конце концов, для чего еще в нее и в весь туркластер вложили много денег? А главная елка и снежный городок на Мало-Тобольской сделали бы из нее точку притяжения.

В этом году там снежный городок уже строили, и это обошлось бюджету города всего в 1,2 млн рублей. А сказочное представление в день открытия отметил каждый здесь побывавший. Плюс этого городка в том, что он может радовать жителей до самой весны, уверен гендиректор проектного института "Алтайгражданпроект" Владимир Колотов.

"Мне больше всего нравится вариант с размещением главной елки на Мало-Тобольской. Я это говорю как автомобилист, как экономист и как отец 5-летней дочери. К тому же там есть возможность дополнить городок активной зоной отдыха: разместить на набережной ледяной парк аттракционов. Так в этом году поступили, например, в Новосибирске. Рельеф нагорного парка позволяет построить там скоростные горки и организовать прокат инвентаря. А в самом парке можно разместить большой каток. Здесь есть простор для разработки единой интересной и познавательной концепции архитекторов и строителей ледового городка. А при правильной организации город мог бы на этом и заработать, либо частично компенсировать затраты на его возведение и эксплуатацию. Возможно, на такой проект нашлись бы и спонсоры", — пояснил Колотов.

И горожанам, судя по всему, такое расположение новогоднего городка понравилось. Удобные подъезды, много парковочных мест (по крайней мере, со стороны площади Свободы) и самое главное — никакие дороги не нужно перекрывать. Недавно здесь вновь открылся Старый базар, поэтому после морозных гуляний по Мало-Тобольской можно подкрепиться вкусными пирожками.

А учитывая, что уже вскоре рядом будет достроен театр кукол "Сказка", который обещает стать архитектурным шедевром края и где наверняка будут проводить новогодние представления для детей, а недалеко расположены также обновленные краевая филармония и концертный зал "Сибирь", Мало-Тобольская, действительно, может стать самым вероятным претендентом на площадку для главной новогодней елки Барнаула.

Конечно, сейчас движение открыли, городок снесли, и об этой проблеме жители понемногу забывают. Но примерно через 10 месяцев все повторится как встарь: полтора месяца пробок и недовольные горожане, которые на елку так и не попали.

А где куда бы вы поставили елку?

А как вы думаете, где же должна располагаться главная барнаульская елка? Так, чтобы все были довольны.