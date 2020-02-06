Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса

Нужно больше говорить об эпидемии гриппа на Алтае, а не о распространении коронавируса в Китае, считает депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Да, коронавирус – новое заболевание, но не такое страшное, как грипп, – цитирует парламентария РИА "Новости". – Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае. Сегодня у нас Москва подбирается к этим цифрам, а эти два заболевания очень похожи друг с другом".

По его словам, грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей. Онищенко трактует этот факт однозначно – грипп намного опаснее.

Отметим, что по информации регионального управления Роспотребнадзора, с 20 по 26 января в Алтайском крае зарегистрировано 24,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 53,8% выше эпидемического порога. 70% от общего числа заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

Часть заболевших заразились гриппом типа В. Все они не были привиты от этого заболевания. Какая доля приходится на них, в Роспотребнадзоре не уточняют.