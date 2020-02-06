Культура пития и советская история: алтайской "Вобле" пять лет

Первая "Вобла" открылась в 2015 году и сразу же завоевала популярность среди жителей и гостей города. За это время в Барнауле появилось шесть заведений в классическом советском стиле, а также по одному в Рубцовске и Бийске.

В каждой "Вобле", как в любимой многими советской пивнушке, есть столы, классические "стояки", а также вся знакомая с детства атрибутика того времени. Закусочная похожа одновременно и на классический павильон времен развитого социализма, и на папин гараж, что завален всякими странными и интересными штуками. Здесь можно увидеть старые деревянные лыжи, авоськи, бутылки из-под портвейна, санки, сифоны, ракетки, вымпелы разных сортов.

По словам председателя совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрея Солодилова, развивать собственный общепит компания решила не столько с бизнес-целями, сколько для повышения культуры употребления пива.

"Когда только запускалось первое заведение такого формата, у нас были сомнения на счет его перспектив. Сейчас понимаем, что они были напрасны. Мы хотим популяризировать культуру пития. Если мы не будем предоставлять места для подобного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы и будут пить во дворах на лавочках, на детских площадках. Не думаю, что это лучше", – говорит Солодилов.

Меню каждой "Воблы" простое и вкусное: несколько сортов пива, пельмени, манты, салаты, рыба, закуски. Все это по-прежнему можно отведать по привлекательным ценам. Как отмечает руководство компании, это является важной частью стратегии сети.

В честь первого юбилея в каждом кафе сети закусочных "Вобла" весь февраль гостей ждут интересные, вкусные акции и подарки.