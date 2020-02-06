"Дети ходят в школу по железной дороге". Жители алтайского поселка просят о помощи

Жители поселка в Калманском районе обратились к журналистам "Вести Алтай" с жалобой на нечищеные дороги.

По словам сельчан, после мощных метелей единственная связь разъезда Шиловского с остальным миром – это железная дорога. Именно по ней школьники и идут два километра, чтобы сесть на школьный автобус и отправиться на учебу.

В самом населенном пункте дороги также заметены. Людям приходится протаптывать тропинки до той самой железной дороге.

В сельсовете подтвердили, что действительно имеются большие проблемы с очисткой дорог. Проезд к поселку забыли расчистить, так как его не оказалось на картах дорожников. Путь к нему находится в ведении сельсовета, но соответствующей техники у него нет.

На выручку пришли районные дорожники. Они пообещали пробить проезд тракторами К-700.

Напомним, после сильнейших январских метелей и снегопадов в Алтайском крае изначально было отрезано от остального мира в общей сложности свыше 100 населенных пунктов. Медикаменты и продовольствие нередко приходилось доставлять спасателям на снегоходах либо в составе колонн, которые двигались за снегоуборочной техникой.