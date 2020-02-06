Было девять, стало... Кого не допустили на "выборы" мэра Барнаула

Комиссия по проведению конкурса по назначению главы Барнаула допустила до следующего этапа всех девятерых заявившихся кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь комиссии, депутат гордумы Сергей Струченко. Заседание закончилось только что.

Итак, комиссия пропустила в следующий этап:

Вячеслава Франка (54 года), исполняющего обязанности мэра. Алексея Скосырского (53 года), индивидуального предпринимателя, депутата Барнаульской городской Думы от ЛДПР. Елену Хрусталёву (59 лет), депутата Барнаульской городской Думы от КПРФ, профессора кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета. Сергея Шумова (59 лет), бизнесмена. Андрея Крылова (53 года), бизнесмена. Алексея Шипунова (34 года), безработного. Владимира Барсукова (65 лет), пенсионера и бизнесмена. Артема Зерова (29 лет), члена Общественной палаты Алтайского края. Василия Часовских (72 года), пенсионера.

В комиссию входят 10 человек: глава гордумы Галина Буевич, депутаты БГД Сергей Струченко, Андрей Солодилов, Иван Огнев, Валерий Касплер, министр транспорта Александр Дементьев, зампред правительства Александр Климин, депутат краевого парламента, гендиректор компании "СПТК" Альберт Лунев, начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Спивак.

"Мы заслушали все программы кандидатов. Они были разные: от академических до практических. Что-то уже перекликалось с тем, что в городе уже реализуется. Кто-то критиковал ситуацию в городе, а кто-то, наоборот, поддерживал проводимые мероприятия. По отдельным направлениям, например, по ЖКХ и бюджетной сфере многое пересекалось, остальные предложения были разными", — рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин.

В следующую пятницу, 14 февраля, пройдет заседание городской Думы. Оставшиеся кандидаты представят свои программы перед депутатами. После этого 40 народных избранников будут голосовать. Кто наберет больше, тот и станет главой города.