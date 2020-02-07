Девять выдающихся фильмов, которые претендуют на "Оскар" в 2020 году

В ночь с 9 на 10 февраля состоится 92-я церемония награждения премии "Оскар". Больше всего люди со всего мира ждут результатов и лауреата в категории "Лучший фильм". Ведь в этом году на премию претендуют девять сильных кинокартин. Какие фильмы в 2020 году претендуют на "Оскар" – читайте в материале amic.ru.

"Ирландец" (2019)

Это история Фрэнка Ширана, который за свою жизнь прошел Вторую мировую войну, работал простым водителем грузовика и стал киллером мафии по кличке Ирландец. О том, что ему пришлось пережить, он делится с журналистами в глубокой старости, в доме престарелых.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

Жанр: криминал, драма, биография

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши.

"1917" (2019)

События фильма разворачиваются в самом разгаре Первой мировой войны. Два британских солдата Шофилд и Блейк получают задание: быстро передать важное сообщение командованию союзников. Но для этого предстоит преодолеть большую территорию, которую контролирует противник. Выполнение этой миссии должно спасти жизнь сотен солдат.

Режиссер: Сэм Мендес.

Жанр: военная драма.

В главных ролях: Джордж МакКей, Дин-Чарльз Чепмен, Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт.



"Паразиты" (2019)

Это история о мальчике Ки Ву, который вырос в бедной семье. Узнав о вакансии репетитора для старшеклассницы из состоятельной семьи, он решает подделать документы, чтобы получить работу. Ему это удается, финансовое положение семьи улучшается, но остановиться на достигнутом парень не может.

Режиссер: Пон Чжун Хо.

Жанр: комедийная драма, триллер.

В главных ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин.

"Однажды в... Голливуде" (2019)

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе летом 1969 года. Телевизионный актер Рик Далтон переживает взлет в карьере и мечтает стать популярным во всем мире. Вместе с Клиффом Бутом, который работает дублером, они решают прорваться в мировое кино, и случайно становятся свидетелями резонансных событий.

Режиссер: Квентин Тарантино.

Жанр: драма, комедия.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли.

"Брачная история "(2019)

Это история отношений американской семьи из Нью-Йорка. Супруги – театральный режиссер Чарли и актриса Николь – находятся в процессе развода. Николь забирает сына, переезжает в Лос-Анджелес и нанимает адвоката, чтобы ребенок остался с ней. Ее муж тоже обращается к юристам, и вынужден разрываться между Западным и Восточным побережьями, чтобы работать и проводить время с сыном. Мирное расставание супругов превращается в изнурительную борьбу.

Режиссер: Ноа Баумбаха.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.



В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн, Алан Алда, Рэй Лиотта.

"Джокер" (2019)

Готэм-сити, 1980-е. Артур Флек работает клоуном, живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Он пытается дарить людям радость, но сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.Также Артур страдает от неврологического расстройства, которое заставляет его смеяться в неподходящее время.

Режиссер: Тодд Филлипс.

Жанр: криминал, драма.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Шей Уигэм.

"Маленькие женщины" (2019)

Действие происходит во время Гражданской войны в США. Это история о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Девушки сталкиваются с проблемами первой любви, горького разочарования, томительной разлуки и пытаются найти свое место в этой жизни.

Режиссер: Грета Гервиг

Жанр: драма, мелодрама.

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель

"Ford против Ferrari" (2019)

Фильм основан на реальной истории. Бизнесмен и руководитель Ford Motor Company Генри Форд II разозлился на работников и себя за то, что их корпорацию стабильно опережают компании, в частности Ferrari. Поэтому он вместе с талантливыми инженерами решает разработать принципиально новый автомобиль, который смог бы превзойти соперника.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

Жанр: биография, драма.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Катрина Балф, Ноа Джуп, Пол Спаркс, Эмиль Бехешти.

"Кролик Джоджо" (2019)

В конце Второй мировой войны десятилетний мальчик Йоханнес живет с мамой в Германии, в нацистской среде. Он мечтает занять должность личного телохранителя Гитлера. Чтобы достичь этой цели, он упорно тренируется в военном лагере и видит настоящую жизнь без прикрас.

Режиссер: Тайка Вайтити.

Жанр: комедийная драма.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Алфи Аллен.