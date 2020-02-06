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От 16 и выше: зарплату дорожников Барнаула поднимут на 60% из-за снегопада

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В мэрии города увеличили тарифную ставку для дворников и водителей
Фото: Вячеслав Мельников

Фото: Вячеслав Мельников

Администрация города Барнаула с января 2019-го года повысила сразу на 60% тарифную ставку для дорожников МБУ "Автодорстрой", занимающихся уборкой города от снега. В итоге средняя зарплата в отрасли достигла 29 тысяч 438 рублей, сообщили amic.ru в мэрии краевой столицы.

Однако получить такие деньги рабочие смогут в случае переработки. Согласно штатному расписанию их оклад – 22 тысячи. В 2019 году властям краевой столицы с трудом удалось сдержать отток кадров, который наблюдался в 2017-2018 годах. Чтобы удержать людей, с 1 января 2019 года увеличили тарифную ставку рабочего первого разряда (минимального оклада) на 60%. Но все равно штат водителей и дворников не удалось укомплектовать. Около 15% работников при увольнении жалуются именно на низкую зарплату. Рабочих не устраивает размер оплаты труда, и они не выдерживают тяжелых условий и графика работы.

Так, штатная численность для зимней уборки "Автодорстроя" составляет 837 человек. Фактически на конец января работало 665 человек. Обеспеченность кадрами – 79,4%, при этом текучесть кадров по итогам 2019 года – 43%.

Как пояснили в мэрии, достигнута договоренность с администрацией города об ощутимом увеличении заработной платы для рабочих за счет увеличения стимулирующей части. Так, если водители при нормальной продолжительности смены получали 16 тысяч 800 рублей в месяц, то теперь эта сумма увеличится до 22 тысяч 245 рублей. При существующей кадровой обеспеченности водителями на уровне 82%, их средняя зарплата сейчас составляет 33-34 тысячи рублей в месяц.

В январе во время заседания правительства Алтайского края, посвященного качеству уборки снега, и.о. главы города Вячеслав Франк попросил у губернатора Виктора Томенко дополнительно 128 миллионов рублей в год.

Из бюджета города на борьбу со снегом выделено 218 миллионов рублей, но этого мало. Для эффективной работы нужно 482 единицы техники и 414 дворников. В МУП "Автодорстрой", которое и обслуживает магистрали, работают только 202 дворника – фактически почти 50% от штата. Вячеслав Франк попросил денег, чтобы увеличить зарплаты машинистам-погрузчикам – до 33 тыс. рублей, грейдеристам – до 36 тыс., водителям самосвалов – до 32 тысяч.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.02.2020 14:56
- гость -

Опомнились? Зима уже к концу подходит, два месяца назад нужно было зарплату поднимать. Таких руководителей гнать надо!

6.02.2020 14:59
- гость -

А за октябрь зарплату удержать
Снег только в ноябре появился

6.02.2020 15:22
- гость -

зима еще будет месяца три так что работайте

6.02.2020 15:30
- гость -

Вот, правильно, наконец-то доходить стало. И теперь так - по всей экономике. Только побыстрее. Времени совсем уже не осталось.
Дерзайте, а мы посмотрим.

6.02.2020 15:31
гость

От 16

Сейчас федеральный судья и еще ряд чиновников весело засмеялись

6.02.2020 15:38
- гость -

По умному, всей отрасли надо надбавлять. Может ненамного,но всем. В арифметической прогрессии в такие бураны у всех увеличилась нагрузка в несколько раз. Представьте,сколько всяких договоров составляли бухгалтера с частниками для очистки снега,с привлеченными людьми. Все отделы работали в усиленном режиме.

6.02.2020 15:38
- гость -

Хорошее решение.

6.02.2020 15:42
- гость -

Сейчас снег,скоро будет гололед.Решение своевременное. В городе ОЧЕНЬ не хватает дворников. А это надо всему населению Барнаула

6.02.2020 15:42
qwe

с 1 января 2019 года увеличили тарифную ставку рабочего первого разряда (минимального оклада) на 60%. (с) - у кого?

Так, если водители при нормальной продолжительности смены получали 16 тысяч 800 рублей в месяц, то теперь эта сумма увеличится до 22 тысяч 245 рублей..

- у меня повышение на 32,41% получилось. И это водители. Озвучьте зп людей с лопатами.

Так, штатная численность для зимней уборки "Автодорстроя" составляет 837 человек. Фактически на конец января работало 665 человек. (с) - может поэтому (читай выше) и бегутЪ?

6.02.2020 15:58
- гость -

Один штришок. Если это повышение возникнет в наших квитанциях, это не есть хорошо.

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