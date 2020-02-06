От 16 и выше: зарплату дорожников Барнаула поднимут на 60% из-за снегопада

Администрация города Барнаула с января 2019-го года повысила сразу на 60% тарифную ставку для дорожников МБУ "Автодорстрой", занимающихся уборкой города от снега. В итоге средняя зарплата в отрасли достигла 29 тысяч 438 рублей, сообщили amic.ru в мэрии краевой столицы.

Однако получить такие деньги рабочие смогут в случае переработки. Согласно штатному расписанию их оклад – 22 тысячи. В 2019 году властям краевой столицы с трудом удалось сдержать отток кадров, который наблюдался в 2017-2018 годах. Чтобы удержать людей, с 1 января 2019 года увеличили тарифную ставку рабочего первого разряда (минимального оклада) на 60%. Но все равно штат водителей и дворников не удалось укомплектовать. Около 15% работников при увольнении жалуются именно на низкую зарплату. Рабочих не устраивает размер оплаты труда, и они не выдерживают тяжелых условий и графика работы.

Так, штатная численность для зимней уборки "Автодорстроя" составляет 837 человек. Фактически на конец января работало 665 человек. Обеспеченность кадрами – 79,4%, при этом текучесть кадров по итогам 2019 года – 43%.

Как пояснили в мэрии, достигнута договоренность с администрацией города об ощутимом увеличении заработной платы для рабочих за счет увеличения стимулирующей части. Так, если водители при нормальной продолжительности смены получали 16 тысяч 800 рублей в месяц, то теперь эта сумма увеличится до 22 тысяч 245 рублей. При существующей кадровой обеспеченности водителями на уровне 82%, их средняя зарплата сейчас составляет 33-34 тысячи рублей в месяц.

В январе во время заседания правительства Алтайского края, посвященного качеству уборки снега, и.о. главы города Вячеслав Франк попросил у губернатора Виктора Томенко дополнительно 128 миллионов рублей в год.

Из бюджета города на борьбу со снегом выделено 218 миллионов рублей, но этого мало. Для эффективной работы нужно 482 единицы техники и 414 дворников. В МУП "Автодорстрой", которое и обслуживает магистрали, работают только 202 дворника – фактически почти 50% от штата. Вячеслав Франк попросил денег, чтобы увеличить зарплаты машинистам-погрузчикам – до 33 тыс. рублей, грейдеристам – до 36 тыс., водителям самосвалов – до 32 тысяч.