Новосибирск попал в тройку самых скромных городов России

Специалисты из агентства Zoom Market провели исследование, в ходе которого выяснили, население каких городов России самое скромное.

Респондентов спрашивали, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свое богатство и достижения и могут ли при этом назвать себя скромными.

Так, самыми скромными городами стали Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень. В десятку городов в порядке убывания также вошли Омск, Саранск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Владивосток и Челябинск. При этом Москва заняла 20-е место в списке.

В целом удалось выявить, что скромными себя считают 68% жителей крупных российских городов.