Отключенный светофор стал причиной пробки на оживленном барнаульском перекрестке

Пробка образовалась на пересечении Попова и Власихинской из-за отключения светофора. Ситуация на перекрестке осложняется тем, что помимо автомобилей, в движении здесь участвуют и трамваи.

Об отключении светофоров барнаульцев предупреждала пресс-служба администрации города. Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях. С 9:00 до 16:00 будут отключены светофоры на следующих перекрестках:

– пр. Ленина и ул. Чкалова;

– ул. Попова и Власихинская;

– ул. Власихинская и Шумакова.

Водителей просят быть внимательными и выполнять требования дорожных знаков.