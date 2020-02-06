Отключенный светофор стал причиной пробки на оживленном барнаульском перекрестке

Пробка образовалась на пересечении Попова и Власихинской из-за отключения светофора. Ситуация на перекрестке осложняется тем, что помимо автомобилей, в движении здесь участвуют и трамваи.
Об отключении светофоров барнаульцев предупреждала пресс-служба администрации города. Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях. С 9:00 до 16:00 будут отключены светофоры на следующих перекрестках:
– пр. Ленина и ул. Чкалова;
– ул. Попова и Власихинская;
– ул. Власихинская и Шумакова.
Водителей просят быть внимательными и выполнять требования дорожных знаков.
Комментарии
Когда не работает светофор, едут по знакам, там кто пробку сделал все с правами купленными что-ли?
дуракам закон не писан
Все едут по главной, со второстепенной не пропускают, вот и пробка!
Работы и на ночь можно было запланировать, когда Трафика нет.
Работы и на ночь можно было запланировать, когда Трафика нет.
Ага, ща, в ночную оплата труда иная.
они ночью то же хотят спать