Пропавшая год назад на Алтае самка ирбиса нашлась. И не одна

Фото: Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы

Самка снежного барса по кличке Ю-1 не появлялась в местах, где установлены фотоловушки, почти год, а теперь вернулась в места обитания с двумя котятами, сообщила amic.ru пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Детенышам около трех месяцев.

"Барсиха пропала "с радаров", мы беспокоились, хотя подозревали, что у Ю-1 могли появиться новые котята, поэтому самка просто вела более скрытный образ жизни, устроив логово в отдалении от того участка, где мы ее фиксировали", – рассказал замдиректора Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов.

За Ю-1 сотрудники WWF следят с 2016 года, когда она впервые попала в объектив автоматических камер. Этот выводок котят у нее уже не первый. С крупными детенышами ее видели в начале 2019 года. Правда, они были взрослые и, вероятно, уже ведут самостоятельную жизнь отдельно от матери.

В настоящее время численность снежных барсов крайне мала – популяция вида, по различным оценкам, составляет от пяти до семи тысяч особей, в России – менее сотни.

В Республике Алтай, по подсчетам ученых, обитают 44-45 особей ирбисов, включая 13 котят в шести выводках в 2019 году. В сравнении с 2018 годом численность этих животных, занесенных в Красную книгу, выросла на 20%.

В Бурятии, как и годом ранее, зафиксировали девять снежных барсов – трех самок, трех самцов и трех котят в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять меньше, чем в 2018-м.

Животное внесено в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на ирбисов запрещена.