Золото для иммунитета: на Алтае производят масло для укрепления здоровья

Нерафинированное масло – это неочищенное масло из семян подсолнуха. Оно отличается ярким ароматом, характерным вкусом и большим количеством полезных свойств. Чаще всего его используют как заправку к салатам, а также добавляют в закуски, соусы, пасты, каши и даже некоторую выпечку. Для жарки такое масло не подходит: оно чадит, пенится и теряет все полезные свойства.

В чем польза подсолнечного нерафинированного масла?

Неочищенное масло весьма полезно. В нем есть:

Витамин А, который необходим для зрения, деления клеток и выработки кровяных телец.

Витамин Е, которого там не меньше, чем в оливковом. Он необходим для синтеза гормонов, обмена веществ и без него не может полноценно усвоится витамин А.

Витамин F, который требуется для создания клеточных мембран, снижает уровень холестерина, противостоит течению воспалительных процессов и важен для предотвращения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Витамин D, который важен для нервной системы, регулирует концентрацию фосфора и кальция в составе крови, осуществляет контроль над производством инсулина, повышает иммунитет, снижает риск онкозаболеваний, укрепляет кости и зубы.

Ежедневное употребление нерафинированного масла укрепляет иммунитет, придает жизненные силы организму и делает его более выносливым.

В чем польза нерафинированного масла льна и рапса?

Нерафинированное масло льна обладает прекрасным составом. В нем содержатся необходимые человеку жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. Эти вещества помогают укреплять иммунитет, способствуют борьбе с лишним весом, нормализуют обмен веществ и гормональный фон. Его рекомендуют употреблять при частых заболеваниях ОРВИ и гриппом.

Также масло изо льна уменьшает долю холестерина в крови, что помогает наладить работу сердечно-сосудистой системы: нормализовать давление и минимизировать образование тромбов.

Масло рапса имеет в составе мощный антиоксидант – витамин E. Также в нем содержатся витамины А, D, F и B, токоферолы, цинк, каротиноиды, магний, фосфор, кальций. Рапсовое нерафинированное масло обладает болеутоляющими свойствами, в частности оно полезно при болезнях суставов. Также рапс борется с плохим холестерином, улучшает состояние кожного покрова и волос.

Как выбрать и как хранить нерафинированное масло?

Дело в том, что нерафинированное масло имеет меньший срок годности, чем рафинированное, и особые способы хранения. При выборе масла обратите внимание на дату производства – самое вкусное и полезное то, которое отжато с октября по декабрь.

Также нерафинированное масло не должно быть слишком бледным или слишком темным. Хорошее масло яркого желтого цвета, а на дне должен быть осадок.

Не покупайте масло с рук на рынке, есть вероятность получить некачественный продукт.

Хранить нерафинированное масло нужно в холодильнике и в стеклянном сосуде. Как отмечают специалисты, после вскрытия пластиковая бутылка начинает выделять токсичные вещества, которые попадают в продукт.

ООО "АгроСевТорг" открыл в Барнауле "Ремесленную Лавку" (Старый базар, ул. Мало-Тобольская, 23, 2 этаж), где приобрести нерафинированное масло подсолнечника, льна и рапса можно прямо из-под пресса.

ООО "АгроСевТорг"

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