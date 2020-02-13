Озеро надежды: "Росводоканал" подарил жителям Барнаула тысячу тонн воды

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Барнаульский водоканал определил победителей акции "Кубометры в подарок", стартовавшей 1 декабря 2019 года. Призовые кубометры воды получили 100 абонентов, которые регулярно и своевременно оплачивали услуги предприятия в течение второго полугодия прошлого года, погасив задолженность перед водоканалом до 10 января 2020 года.

Победителей акции определили с помощью генератора случайных чисел. В личных кабинетах системы "Город", а также в графе "Сальдо на 1 число месяца" квитанций за февраль 2020 года счастливчики увидят информацию о зачислении на свои лицевые счета 10 подарочных кубометров холодной воды в рублевом эквиваленте. В личном кабинете это отразится в виде оплаты, а в квитанции водоканала – как переплата по услуге за холодное водоснабжение. Полный перечень победителей размещен на сайте предприятия в разделе "Новости компании".

"Этой клиентской акцией мы хотели поощрить наших потребителей – добросовестных плательщиков, для которых призовые кубометры холодной воды станут приятным бонусом в начале нового года. Мы благодарим всех абонентов компании, своевременно оплачивающих квитанции барнаульского водоканала", – рассказала Татьяна Колганова, коммерческий директор "Росводоканал Барнаул".

Группа компаний "Росводоканал" – крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 16,5 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.

"Росводоканал Барнаул" (ООО "Барнаульский водоканал") осуществляет водоснабжение и водоотведение города Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: +7 (3852) 28-29-10

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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