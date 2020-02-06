Отвергнутый житель Алтайского края решил опозорить обидчицу

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 28-летнего жителя Ребрихинского района. Его обвиняют в неприкосновенности частной жизни.

Установлено, что в октябре 2019 года в одной из соцсетей мужчина увидел страничку незнакомки. Он попытался завести беседу, но получил отказ.

Обидевшись на девушку, мужчина взломал ее страницу, получил доступ к интимной переписке и сделал скриншоты. После чего под угрозой распространения этой информации вновь потребовал общения, однако и на этот раз девушка не ответила взаимностью.

В итоге мужчина выложил скриншоты на специально созданной для этого странице в интернете.

В ходе следствия он полностью признал свою вину. Дело направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.