Отвергнутый житель Алтайского края решил опозорить обидчицу

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 28-летнего жителя Ребрихинского района. Его обвиняют в неприкосновенности частной жизни.
Установлено, что в октябре 2019 года в одной из соцсетей мужчина увидел страничку незнакомки. Он попытался завести беседу, но получил отказ.
Обидевшись на девушку, мужчина взломал ее страницу, получил доступ к интимной переписке и сделал скриншоты. После чего под угрозой распространения этой информации вновь потребовал общения, однако и на этот раз девушка не ответила взаимностью.
В итоге мужчина выложил скриншоты на специально созданной для этого странице в интернете.
В ходе следствия он полностью признал свою вину. Дело направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Зачем вести интимную переписку в социальной сети? Она недоразвитая?
мужчина взломал ее страницу
Два года обязательных работ над совершенствованием защиты от таких, как он, взломщиков. Раз на свободе никто такую защиту сделать не может, отмазываясь, что просто не хотят
Может он тупо подобрал пароль, который совпадал с ее именем и днем рождения