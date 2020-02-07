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Новости

Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества

, ИА "Амител"
Эксперты выявили превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта

Эксперты Роскачества в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружили повышенный уровень цинка и изопропилового спирта в ряде образцов, сообщает ТАСС.

Исследованию подверглись 17 образцов изделий самых востребованных марок, сделанных в России, Германии, Великобритании, США, Таиланде, Малайзии и Китае.

Специалисты выявили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, изопропилового спирта – в двух. Уточняется, что анализ изделий контрацепции проводился по 60 показателям, включая 49 параметров по безопасности.

В Роскачестве добавили, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение февраля.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

7.02.2020 08:41
- гость -

Где можно проанализировать.

7.02.2020 08:43
- гость -

Как жить, как жить? И здесь дурят.

7.02.2020 08:53
Правдоруб

Заказная статья, направленная на отказ от презервативов,для улучшения показателей рождаемости( в свете последних инициатив президента по улучшению ситуации с демографией).

7.02.2020 08:55
- гость -

Ждем гениальный комментарий мясного, о том, что жена какого то чиновника открыла кондомный заводик.

7.02.2020 09:01
- гость -

это все происки кое кого для повышения рождаемости

7.02.2020 09:08
- гость -

Цинк снимает воспаление. От активного шерканья, например. Изопропилен убивает заразу. Че вредного-то?

7.02.2020 09:11
Правдоруб

7.02.2020 09:08
- гость -
Морфин обезбаливает. Что вредного то? ))

7.02.2020 09:19
- гость -

7.02.2020 09:11
Правдоруб

Всё есть яд, и все есть лекарство . Морфин вообще-то в мед целях применяют.

7.02.2020 09:21
AleksandrK

Изопропиловый спирт и изопропилен две разные вещи! Не надо путать хрен с морковкой!

7.02.2020 09:24
Правдоруб

7.02.2020 09:19
- гость -
Я про это и написал. Привёл пример аналогичный

7.02.2020 09:31
- гость -

Я всегда знал, что презервативы это зло!

7.02.2020 10:01
- гость -

Так презервативы же не не хрен и не на морковку надевают)))

7.02.2020 10:43
Буська

Оцинкованные презервативы... Это круто! Они не ржавеют!

7.02.2020 10:49
- гость -

7.02.2020 10:43
Буська
Они не ржавеют!

Щас! Это смотря в какой среде, бывают и коррозии поддаются...))

7.02.2020 10:52
Буська

7.02.2020 10:49
- гость -

Щас! Это смотря в какой среде, бывают и коррозии поддаются...))

Вот именно! На кислых не лезь!

7.02.2020 11:20
- гость -

На кислых не лезь!
Да я бы рад. А как?
Пробы брать штоле, на глазок то не определишь..)))

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