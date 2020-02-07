Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества

Эксперты Роскачества в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружили повышенный уровень цинка и изопропилового спирта в ряде образцов, сообщает ТАСС.

Исследованию подверглись 17 образцов изделий самых востребованных марок, сделанных в России, Германии, Великобритании, США, Таиланде, Малайзии и Китае.

Специалисты выявили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, изопропилового спирта – в двух. Уточняется, что анализ изделий контрацепции проводился по 60 показателям, включая 49 параметров по безопасности.

В Роскачестве добавили, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение февраля.