Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества

Эксперты Роскачества в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружили повышенный уровень цинка и изопропилового спирта в ряде образцов, сообщает ТАСС.
Исследованию подверглись 17 образцов изделий самых востребованных марок, сделанных в России, Германии, Великобритании, США, Таиланде, Малайзии и Китае.
Специалисты выявили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, изопропилового спирта – в двух. Уточняется, что анализ изделий контрацепции проводился по 60 показателям, включая 49 параметров по безопасности.
В Роскачестве добавили, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение февраля.
Комментарии
Где можно проанализировать.
Как жить, как жить? И здесь дурят.
Заказная статья, направленная на отказ от презервативов,для улучшения показателей рождаемости( в свете последних инициатив президента по улучшению ситуации с демографией).
Ждем гениальный комментарий мясного, о том, что жена какого то чиновника открыла кондомный заводик.
это все происки кое кого для повышения рождаемости
Цинк снимает воспаление. От активного шерканья, например. Изопропилен убивает заразу. Че вредного-то?
7.02.2020 09:08
- гость -
Морфин обезбаливает. Что вредного то? ))
7.02.2020 09:11
Правдоруб
Всё есть яд, и все есть лекарство . Морфин вообще-то в мед целях применяют.
Изопропиловый спирт и изопропилен две разные вещи! Не надо путать хрен с морковкой!
7.02.2020 09:19
- гость -
Я про это и написал. Привёл пример аналогичный
Я всегда знал, что презервативы это зло!
Так презервативы же не не хрен и не на морковку надевают)))
Оцинкованные презервативы... Это круто! Они не ржавеют!
7.02.2020 10:43
Буська
Они не ржавеют!
Щас! Это смотря в какой среде, бывают и коррозии поддаются...))
7.02.2020 10:49
- гость -
Щас! Это смотря в какой среде, бывают и коррозии поддаются...))
Вот именно! На кислых не лезь!
На кислых не лезь!
Да я бы рад. А как?
Пробы брать штоле, на глазок то не определишь..)))