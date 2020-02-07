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Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества

, ИА "Амител"
Эксперты выявили превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта

Эксперты Роскачества в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружили повышенный уровень цинка и изопропилового спирта в ряде образцов, сообщает ТАСС.

Исследованию подверглись 17 образцов изделий самых востребованных марок, сделанных в России, Германии, Великобритании, США, Таиланде, Малайзии и Китае.

Специалисты выявили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, изопропилового спирта – в двух. Уточняется, что анализ изделий контрацепции проводился по 60 показателям, включая 49 параметров по безопасности.

В Роскачестве добавили, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение февраля.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

7.02.2020 08:41
- гость -

Где можно проанализировать.

7.02.2020 08:43
- гость -

Как жить, как жить? И здесь дурят.

7.02.2020 08:53
Правдоруб

Заказная статья, направленная на отказ от презервативов,для улучшения показателей рождаемости( в свете последних инициатив президента по улучшению ситуации с демографией).

7.02.2020 08:55
- гость -

Ждем гениальный комментарий мясного, о том, что жена какого то чиновника открыла кондомный заводик.

7.02.2020 09:01
- гость -

это все происки кое кого для повышения рождаемости

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