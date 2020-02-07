Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества

Эксперты Роскачества в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружили повышенный уровень цинка и изопропилового спирта в ряде образцов, сообщает ТАСС.
Исследованию подверглись 17 образцов изделий самых востребованных марок, сделанных в России, Германии, Великобритании, США, Таиланде, Малайзии и Китае.
Специалисты выявили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, изопропилового спирта – в двух. Уточняется, что анализ изделий контрацепции проводился по 60 показателям, включая 49 параметров по безопасности.
В Роскачестве добавили, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение февраля.
Комментарии
Где можно проанализировать.
Как жить, как жить? И здесь дурят.
Заказная статья, направленная на отказ от презервативов,для улучшения показателей рождаемости( в свете последних инициатив президента по улучшению ситуации с демографией).
Ждем гениальный комментарий мясного, о том, что жена какого то чиновника открыла кондомный заводик.
это все происки кое кого для повышения рождаемости