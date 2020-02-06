Пропавший охотник погиб под лавиной в горах Алтая

Тело пропавшего охотника из села Огневка в Горном Алтае нашли , сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Погибшего мужчину обнаружили на месте схода снежной лавины в Усть-Коксинском районе. Поиски вели свыше трех десятков спасателей, волонтеров и полицейских. За пять дней раскопки снежных масс в центре лавины пройдено 220 кв.м, а методом зондирования обследовано 1600 кв.м.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей республики об опасности схода снежных лавин. Это связано с потеплением и большим количеством выпавшего снега.

Как ранее писал amic.ru, поиски охотника вели с прошлой недели. Его родственники опасались, что мужчина мог попасть под лавину.

Это далеко не первый случай схода снежной массы на людей в горах Алтая. Так, 6 мая прошлого года группа туристов из Новосибирска в составе девяти человек попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района. Семеро туристов погибли, выжили две девушки. Они самостоятельно спустились и пришли в отделение полиции, где рассказали о случившемся.