Замминистра транспорта Алтая отстоял право не платить 87 миллионов по долгам

Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов сумел урегулировать задолженность дочернего общества ООО "Стройгазконсалтинг" в Воронежской области в размере 87 миллионов рублей. Потапов в качестве вице-президента компании был привлечен к субсидиарной ответственности. Об этом следует из информации воронежского издания "Абирег".

Речь идет о споре, в рамках которого Сергей Потапов и "Стройконсалтинг" были привлечены на сумму 86,76 млн рублей по обязательствам дочернего ООО "Стройгазконсалтинг Уренгойавтодор". Один из кредиторов должника – "Мостожелезобетонконструкция" – инициировал этот процесс.

Как пояснил "Абирегу" Сергей Потапов, головная организация уже погасила долг перед "Мостожелезобетонконструкцией" в 10 млн рублей. Дорожник отметил, что на данный момент компания к нему "не имеет каких-либо претензий", что подтверждается соответствующим письмом в адрес чиновника. По его словам, все вопросы будут урегулированы в ближайшее время тремя сторонами, и задолженность носит технический характер.

Отметим, что в начале января Союз строителей Воронежской области одобрил кандидатуру Сергея Потапова на должность главы департамента строительной политики Воронежской области, которую в конце 2019 года покинул Олег Гречишников. Последний стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По информации amic.ru, Потапов сейчас работает в должности замминистра транспорта Алтайского края и принимал участие во всех заседаниях, посвященных ситуации на дорогах региона во время сильных снегопадов.

Воронежские СМИ отмечают, что Потапов может покинуть пост замминистра уже в ближайшее время и якобы уходил в короткий отпуск, чтобы решить нюансы будущего назначения в Воронеже. Потапов уже провел встречу с губернатором Александром Гусевым. Окончательное решение о назначении может быть принято после обращения профильного союза к главе региона.

До назначения в Алтайский край Потапов долгое время работал в Воронежской области. С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО "Стройгазконсалтинг". Глава алтайского Минтранса Александр Дементьев несколько лет работал на аналогичной должности в Воронежской области. В Алтайском крае Потапов курирует дорожную сферу.