Зампредседателя правительства Пермского края уличили в неуплате "коммуналки"

Управляющая компания АО "Декра-Стройэксплуатация" подала в Ленинский районный суд Перми иск в отношении заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина.

Как сообщает ura.ru, на протяжении пяти лет компания занималась обслуживанием дома в Москве, где располагается квартира, принадлежащая чиновнику. Согласно данным информагентства, за это время у Сюткина накопился долг по услугам ЖКХ в 745 тысяч рублей.

При этом ответчик не признает свою вину. Представители чиновника заявили, что компания взыскивает средства за неоказанные услуги. В прошлом году аналогичный спор "Декра-Стройэксплуатация" проиграла.

Отмечается, что на первое заседание по нынешнему иску Сюткин не явился, поэтому слушания перенесли на март 2020 года.