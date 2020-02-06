Последнюю семью переселили из аварийного дома в Барнауле

В аварийном доме № 49а на улице 1-я Западная в Барнауле больше не осталось заселенных квартир, сообщают в мэрии Барнаула.

После того как на несущих конструкциях появились новые трещины, угрожающие безопасности жильцов, городские власти стали экстренно искать жилье для трех остававшихся в доме семей.

Двум семьям нашли муниципальные дома в начале февраля. До последнего момента в аварийном здании оставались только жильцы квартиры № 11.

Денежную компенсацию для переселения выплатили только тем, кто успел приватизировать квартиры. У трех семей, которые получили жилье по договору социального найма, была возможность переселиться в квартиры, равноценные по стоимости, но предложенные варианты их не устраивали.