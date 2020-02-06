Жительнице Барнаула восемь раз отказали в инвалидности

27-летней жительнице Барнаула Екатерине Лимаевой восемь раз отказали в инвалидности. Ранее врачи обнаружили у девушки редкое генетическое заболевание, сообщает "Барнаул 22".

О болезни Гентингтона жительница краевой столицы узнала во время лечения рака, который у нее диагностировали в 24 года. После интенсивного курса Екатерине удалось избавиться от онкологического недуга, но болезнь Гентингтона неизлечима.

Она поражает нервную систему и со временем приводит к необратимым последствиям: нарушается работа психики, речи и координации. К тому же человек теряет самостоятельность и перестает узнавать знакомых людей.

Лимаева восемь раз пыталась оформить инвалидность, но все попытки оказались безуспешными. В социальных сетях девушка просит о помощи:

"Что должно произойти, чтобы человек смог добиться группы, причитающейся ему по состоянию здоровья? Ведь инвалидность – это не только денежная компенсация для человека, который по состоянию здоровья не может работать. В первую очередь это средства реабилитации, которые помогают преодолевать бытовые трудности. Вопреки всему, я остаюсь социально активным человеком, поддерживаю людей. Но иногда поддержка нужна и мне. Сегодня я в отчаянии от несправедливости, от обесценивания тяжести моего бытия, – заключает Екатерина.

Несмотря на трудности, Екатерина стала автором проекта "Сильнее обстоятельств", который направлен на оказание помощи людям с редкими генетическими заболеваниями.