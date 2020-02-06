Мишустин назвал новые административные штрафы непосильными для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей непосильными.
"Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", – передает слова премьера РИА "Новости".
По словам Мишустина, при решении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность населения, а не идти по самому простому пути.
Как уже сообщал amic.ru, ранее с инициативой ужесточения наказания для автомобилистов выступил Минюст. Согласно законопроекту, увеличатся штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования, перевозку детей без автокресел и другие.
Новые правила, согласно задумке, вступят в силу с 1 января 2021 года.
Комментарии
А что насчёт цен на бензин? Они посильные?
Ну это уже было, сначало предложить, потом отменить и все довольны.
Придумайте уже что-нибудь другое.
Ну вот, в правильном же направлении начинает мыслить товарищч. Могут же, когда захотят.
В смысле непосильные? А щас это разве штрафы?
250 рублей за превышение на 39 километров? Смешно.
Популист голимый.
Штрафы надо увеличивать намного.
Штрафы они на то и штрафы, чтобы были не просто билетом за проезд. А наказанием. Щас как болваны все ездят ничего не боясь.
Штрафы для пополнения бюджета, а не для безопасности движения
К электорату подмазывается...
Пишущие в поддержку штрафов с вероятностью 90% - пешики. Давайте, для пеших с 500 до 3000 поднимем за в неположенном месте, и за создание аварийной ситуации резким выскакиванием из-за кустов тоже. Ну и за передвижение без светоотражаек в тёмное время, за движение не по правилам по трассе.. А власти за ямки, не почищенный снег, пробки... Справедливость - она такая...
Мордехай дело говорит.
Штрафы новые непосильные, но всёравно будут. Так?
Штрафы надо увеличить и ввести бальную систему, чтоб ушлепки возомнившие себя королями дорог быстренько лишились либо прав либо денег
3000 за переход в неположенном месте значительно отрезвит любую кеглю выбегающую из кустов.
Думаю раз речь идёт про штрафы пдд , то они для всех участников в том числе для тех кто ходит как попало
6.02.2020 18:40
Не пешик
Неприкасаемые как нарушали всё чё можно так и дальше будут, а план по баолам будет наком его будут выполнять - на таких как вы, будут натягивать сову на глобус - разводить, а если в суд пойдёш - то нонд и вася кот.
6.02.2020 18:44
- гость -
ну если так то в соответствии с тем кто кому какие повреждения наносит 100000000 отрезвит любого водятла который даже не собирался на пп когото пропускать!
Надо же штрафы непосильные, а жизнь человеческая что, по вашему, ничего не стоит ??
О непосильных налогах бы лучше думали.
Минюст предлагая такое повышение, наверное, сравнил со своим ростом зарплат. На сколько выросло на столько и поднять. Другая планета с отдельными жителями.
Минюст предлагая такое повышение, наверное, сравнил со своим ростом зарплат. На сколько выросло на столько и поднять. Другая планета с отдельными жителями.
Пишущие в поддержку штрафов с вероятностью 90% - пешики. Давайте, для пеших с 500 до 3000 поднимем за в неположенном месте, и за создание аварийной ситуации резким выскакиванием из-за кустов тоже.
Давайте поднимем. Я за. Культура водителя начинается с культуры пешехода. А еще я за камеры на скорость, на стоп линию, на рядность, на поворотники - на каждом перекрестке, во всем городе, на каждом километре трассы. Сам водитель. Штраф можно сделать и небольшим. Но он должен быть неизбежен.
Хоть и молчал две недели, а начал хорошо.
Какой-никакой, а реверанс. Примем же с благосклонной улыбкой.
Но намазывать надо смелее, гуще, жирнее.
Согласен с пионером , сам так не смог мысль донести
Пешкам установить разорительные штрафы и обязанность при желании перейти дорогу по нерегулируемому переходу остановиться, поднять руку, дождаться чтобы машины остановились и только тогда идти. В противном случае - конский штраф невзирая на возраст и образование.
"Пишущие в поддержку штрафов с вероятностью 90% - пешики."
Пешеходы не люди? Ты что, в машине родился и не выходишь из нее? Вышел и оп. ПЕШИК. Прикинь. А есть еще не только отношения между пешеход-автомобилист, есть автомобилист-автомобилист, где очень агрессивная у нас среда.
Я водитель и полностью поддерживаю увеличение штрафов. Дороги общего пользования предназначены для езды из точки А в точку Б. Это не гоночный трек. Сейчас общая масса заставляет всех уподоблться этому беспределу, иначе никуда не доедешь и будешь изгоем на дороге. Культуры вождения просто нет. А связано это с безнаказанностью. А размер штрафов входит в перечень мер, которые сдержат закативших глаза гонщегов.