МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

Российские и турецкие военные специалисты трагически погибли в Сирии, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел. При этом точное количество погибших и причину их смерти ведомство не уточняет.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации, – рассказали в МИД. – Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки".

По информации министерства, только за последние две недели января совершено свыше тысячи нападений со стороны террористов. В результате погибли сотни мирных граждан и сирийских военных. Не единожды была атакована российская авиабаза "Хмеймим". Для этого террористы использовали беспилотники.

"Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук", – констатировали в МИД.

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Россия стала оказывать военную помощь с августа 2015 года.

Зона деэскалации Идлиб пролегает рядом с десятками тысяч представителей бандформирований, которые регулярно совершают вылазки, обстреливая населенные пункты.

Там находятся миллионы людей, а также около 30 объектов, где хранятся химические вещества. Между Россией и Турцией существуют договоренности о совместном патрулировании периметра демилитаризованной зоны.