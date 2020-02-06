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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

, ИА "Амител"
За две недели террористы совершили свыше тысячи нападений
Фото: news-r.ru

Фото: news-r.ru

Российские и турецкие военные специалисты трагически погибли в Сирии, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел. При этом точное количество погибших и причину их смерти ведомство не уточняет.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации, – рассказали в МИД. – Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки".

По информации министерства, только за последние две недели января совершено свыше тысячи нападений со стороны террористов. В результате погибли сотни мирных граждан и сирийских военных. Не единожды была атакована российская авиабаза "Хмеймим". Для этого террористы использовали беспилотники.

"Все это свидетельствуют лишь об одном – о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук", – констатировали в МИД.

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Россия стала оказывать военную помощь с августа 2015 года.

Зона деэскалации Идлиб пролегает рядом с десятками тысяч представителей бандформирований, которые регулярно совершают вылазки, обстреливая населенные пункты.

Там находятся миллионы людей, а также около 30 объектов, где хранятся химические вещества. Между Россией и Турцией существуют договоренности о совместном патрулировании периметра демилитаризованной зоны.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.02.2020 17:24
- гость -

Это фейк, ведь всем известно, что Владимир Путин уже два раза их всех победил.

6.02.2020 17:27
- гость -

Амеры просто ушли? Счас оружия подкинут...

6.02.2020 17:29
- гость -

Сколько раз Россия уже выводила войска из Сирии?

6.02.2020 17:29
- гость -

6.02.2020 17:27
Снова амеры подкинут им Калашмётов?

6.02.2020 17:52
CALIBR

19 октября 2015
Чиновник признал,что "боевые самолеты и некоторые спецподразделения вооруженных сил были заблаговременно отправлены в Сирию", он считает это законной и стандартной международной практикой, как и то, что Кремль эту переброску не комментировал. Представитель Кремля снова заверил, что в наземных операциях российские военные участвовать не будут, а аэродром "Хмеймим", откуда вылетают российские самолеты, "находится в полностью контролируемом сирийскими правительственными войсками районе", где очень серьезный уровень защиты. "Кроме того, помимо летчиков и техников на базе под Латакией находится и небольшой отряд наших спецназовцев, занимающихся физической охраной аэродрома", – добавил он.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/10/19/613341-sergei-ivanov-siriiskii-konflikt

???

Совет Федерации единогласно одобрил использование Вооруженных сил России за рубежом, сообщил глава администрации президента России Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24». Ранее с просьбой разрешить использование российских войск к сенаторам обратился президент Владимир Путин.

Заседание проходило в закрытом режиме. Источник РБК в Совете Федерации сообщил, что речь идет об использовании российских войск в Сирии.

В самом запросе об использовании Вооруженных сил России место применения войск не было обозначено. То, что оно касается Сирии, глава кремлевской администрации объяснил сенаторам на словах, подчеркнув, что это касается только боевой авиации, сообщил РБК собеседник в Совете Федерации.

Позже Иванов подтвердил журналистам, что запрос Путина связан с Сирией. Он снова подчеркнул, что речь идет только об использовании Военно-воздушных сил.

«Военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛ», — добавил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b951e9a794749375f4bcf

???

*Другого заседания СФ , касающегося использования вооруженн

6.02.2020 17:52
- гость -

Почему два раза-то?
Три раза всех там победили, взорвали 10.326 штабов ихила и т.д.

6.02.2020 17:55
CALIBR

*Другого заседания СФ , касающегося использования вооруженных сил в Сирии ,не было.

Вывод ?

6.02.2020 18:00
- гость -

Конвейер по превращению конкретных живых людей в обезличенных мёртвых героев продолжает работать, а превращение живой силы в мёртвое бессилие давно стало русской традицией...

6.02.2020 18:03
- гость -

А военные специалисты это ЧВК Вагнер

6.02.2020 18:04
- гость -

18:00, да и фиг с ними. Нормальный человек не отправится воевать в чужую страну не пойми за что.

6.02.2020 18:19
- гость -

Для 6.02.2020 17:52 CALIBR

Поясните, на основании какого хрена Президент России обращается за разрешением к каким-то там сенаторам? Какое вообще отношение сенаторы (сша?) имеют отношение к внешней политике нашей страны, и почему наш Президент должен у них спрашивать разрешение?

6.02.2020 18:21
CALIBR

6.02.2020 18:04
- гость -
18:00, да и фиг с ними. Нормальный человек не отправится воевать в чужую страну не пойми за что.
++++++++++++++++
для ненормальных есть статья о наёмничестве ,но ... ???

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