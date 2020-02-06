Российская гимнастка сама пришла в больницу после попытки суицида

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова сама пришла в Морозовскую больницу в Москве после попытки суицида. Это ближайшее к ее дому медучреждение. Как сообщает Mash, девушка поступила с характерной раной на руке.

"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", – цитирует издание Солдатову.

Девушку все-таки решили госпитализировать, поскольку это попытка суицида.

21-летняя Солдатова является членом сборной России. Она трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018 года) и чемпионка мира в упражнениях с лентой (2018 год). Также на ее счету три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.