Три трассы перекроют в Алтайском крае сегодня из-за военных

Госавтоинспекция предупреждает об ограничении движения на нескольких трассах Алтайского края сегодня вечером, 6 февраля.

Сообщается, что с 19:20 до 21:50 проезд будет закрыт на следующих автомобильных дорогах:

1) н.п. Рассказиха – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Бобровка;

2) н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Бобровка;

3) н.п. Лесное – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Лесное.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют с пониманием отнестись к затруднениям в дорожном движении.