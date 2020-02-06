Три трассы перекроют в Алтайском крае сегодня из-за военных

Госавтоинспекция предупреждает об ограничении движения на нескольких трассах Алтайского края сегодня вечером, 6 февраля.
Сообщается, что с 19:20 до 21:50 проезд будет закрыт на следующих автомобильных дорогах:
1) н.п. Рассказиха – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Бобровка;
2) н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Бобровка;
3) н.п. Лесное – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Лесное.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют с пониманием отнестись к затруднениям в дорожном движении.
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